İstanbul Esenler İlçe Müftülüğüne bağlı Sondurak Camii’nde, “Kudüs’ün Çocuklara Söyleyecekleri Var” söyleşi programı gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Esenler İlçe Müftüsü İbrahim Özen, Filistin ve Mescid-i Aksa’nın İslâm dünyası açısından taşıdığı tarihî ve manevî öneme dikkati çekti. Ardından kürsüye gelen Yazar Nurcan Yıldırım, Mekke, Medine ve Kudüs’ün Müslümanların ortak mukaddesatı olduğunu belirterek çocuklarla interaktif ve samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Çocukların ilgiyle takip ettiği programın sonunda, Kudüs bilincinin zihinlerde ve gönüllerde kalıcı hale gelmesi amacıyla katılımcı çocuklara Kudüs temalı boyama kitapları hediye edildi. Haber Merkezi

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