20 Ağustos 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
حرص و إسرافده اويله بر جزا وار كه، شكوالى، مراقلى، معنوى و قلبى بر جزا إنسانى سرسم ايدر
Nurdan Katreler
Hırs ve israfta öyle bir ceza var ki, şekvalı, meraklı, manevî ve kalbî bir ceza insanı sersem eder.
Lem'alar, s. 450
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