Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حرص و إسرافده اويله بر جزا وار كه، شكوالى، مراقلى، معنوى و قلبى بر جزا إنسانى سرسم ايدر Nurdan Katreler Hırs ve israfta öyle bir ceza var ki, şekvalı, meraklı, manevî ve kalbî bir ceza insanı sersem eder. Lem'alar, s. 450

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