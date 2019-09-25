Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فنِّ كيميادن صورولسه: “بو كُرۀِ أرض نه‌در؟” دييه‌جك: “غايت منتظم و مكمّل بر كيمياخانه‌در.” Nurdan Katreler Fenn-i kimyadan sorulsa, “Bu küre-i arz nedir?” Diyecek: “Gayet muntazam ve mükemmel bir kimyahanedir.” Lem'alar, s.608

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