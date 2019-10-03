Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إسمِ فردڭ جلوۀِ وحدتى، بتون كائناتى بر وحدت ايچنه آلمش، هر شى او وحدتى إعلان ايدييور. Nurdan Katreler İsm-i Ferd’in cilve-i vahdeti, bütün kâinatı bir vahdet içine almış, her şey o vahdeti ilân ediyor. Lem'alar, s.616

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