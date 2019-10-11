Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خالقِ فرددن باشقه هيچ بر شى، هيچدن و عدمدن ايجاد ايده‌مديگنه بتون أهلِ دين و أهلِ فن إتّفاق ايدييورلر. Nurdan Katreler Hâlık-ı Ferd’den başka hiçbir şey, hiçten ve ademden icad edemediğine bütün ehl-i din ve ehl-i fen ittifak ediyorlar. Lem'alar, s.619

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