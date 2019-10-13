Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو نظامِ كائنات و شو إنتظامِ مخلوقات و شو موازنۀِ موجودات، إسمِ فردڭ جلوۀِ أعظمنى گوستروب وحدته شهادت ايدر. Nurdan Katreler Bu nizam-ı kâinat ve şu intizam-ı mahlûkat ve şu muvazene-i mevcudat, ism-i Ferd’in cilve-i a’zamını gösterip vahdete şehadet eder. Lem’alar, s. 622

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