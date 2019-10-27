Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات، شئوناتِ إلٰهيه‌نڭغايت جامع بر آيينه‌سيدر. Nurdan Katreler Hayat, şuunat-ı İlâhiyenin gayet cami bir âyinesidir. Lem'alar, s.628

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