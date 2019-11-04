Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايجاد و خلق طوغريدن طوغرى‌يه، پرده‌سز، ذاتِ ذو الجلالڭ قدرتنه باقار. Nurdan Katreler İcad ve halk, doğrudan doğruya, perdesiz, Zat-ı Zülcelâl’in kudretine bakar. Lem’alar, s. 631

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