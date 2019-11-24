Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالتِ محمّديه (ع‌ص‌م)، شعورِ كائناتڭ شعوريدر و نوريدر. Nurdan Katreler Risalet-i Muhammediye (asm), şuur-u kâinatın şuurudur ve nurudur. Lem’alar, s. 636

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