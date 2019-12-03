Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات، كائناتى، ربوبيت و ايجاد جهتنده إنقسام و تجزّى قبول ايتمز بر كلّ حكمنه گتيرر. Nurdan Katreler Hayat, kâinatı, rububiyet ve icad cihetinde inkısam ve tecezzi kabul etmez bir küll hükmüne getirir. Lem'alar, s.638

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