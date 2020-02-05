Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتڭ أڭ منتخب نتيجه‌سى حياتدر و حياتڭ أڭ منتخب خلاصه‌سى روحدر و ذيروحڭ أڭ منتخب قسمى ذيشعوردر و ذيشعورڭ أڭ جامعى إنساندر. Nurdan Katreler Kâinatın en müntehap neticesi hayattır ve hayatın en müntehap hülâsası ruhtur ve zîruhun en müntehap kısmı zîşuurdur ve zîşuurun en camii insandır. Lem'alar, s.673

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