Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر مخلوق، خصوصًا هر بر ذىحياتڭ سرِّ توحيد ايله چوق بيوك نتيجه‌لرى و عمومى فائده‌لرى واردر. Nurdan Katreler Her bir mahlûk, hususan her bir zîhayatın sırr-ı tevhid ile çok büyük neticeleri ve umumî faydaları vardır. Şuâlar, s. 26

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