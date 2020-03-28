Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حجيره‌لريڭ هر بريسى، او درجه منتظم معاملاته و واردات و صرفياته مظهردر كه، أڭ مكمّل بر جسددن و بر سرايدن داها مكمّل إداره ايديلير. Nurdan Katreler Hüceyrelerin her birisi, o derece muntazam muamelâta ve vâridat ve sarfiyata mazhardır ki en mükemmel bir cesedden ve bir saraydan daha mükemmel idare edilir. Şuâlar, s. 39

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.