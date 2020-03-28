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28 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Nurdan Katreler

28 Mart 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

حجيره‌لريڭ هر بريسى، او درجه منتظم معاملاته و واردات و صرفياته مظهردر كه، أڭ مكمّل بر جسددن و بر سرايدن داها مكمّل إداره ايديلير.

Nurdan Katreler

Hüceyrelerin her birisi, o derece muntazam muamelâta ve vâridat ve sarfiyata mazhardır ki en mükemmel bir cesedden ve bir saraydan daha mükemmel idare edilir.

Şuâlar, s. 39

 

 

 

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