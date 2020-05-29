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29 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Nurdan Katreler

29 Mayıs 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بتون مادّى گوزللكلر، كندى حقيقتلرينڭ و معنالرينڭ معنوى گوزللكلرندن ايلرى گلييور. و حقيقتلرى ايسه، أسماءِ إلٰهيه‌دن فيض آلير.

Nurdan Katreler

Bütün maddî güzellikler, kendi hakikatlerinin ve manalarının manevî güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatleri ise, esma-i İlâhiyeden feyiz alır.

Şuâlar, s. 93

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