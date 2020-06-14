Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيده نازك بر صنعت و اينجه حكمت و عالى زينت و شفقتلى بر ترتيب و طاتلى وضعيت گورونويور. Nurdan Katreler Her şeyde nazik bir sanat ve ince hikmet ve âlî ziynet ve şefkatli bir tertib ve tatlı vaziyet görünüyor. Şuâlar, s. 96

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