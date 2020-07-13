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13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Nurdan Katreler

13 Temmuz 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

هر نه وقت صيقيلسه‌م ويا صيقنتىيه دوشسه‌م ويا يورغونلق و اوصانج گتيرسه‌م، آيت الكبرايي بر كرّه متفكّرانه اوقوسه‌م هيچ بر صيقنتى و اوصانج قالماز.

Nurdan Katreler

Her ne vakit sıkılsam veya sıkıntıya düşsem veya yorgunluk ve usanç getirsem, Ayetü’l-Kübra'yı bir kere mütefekkirâne okusam, hiçbir sıkıntı ve usanç kalmaz.

Şuâlar, s. 128

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