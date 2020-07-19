Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر “رحمت تجسّم ايده‌رك قطره‌لر صورتنده خزينهِٔ ربّانيه‌دن آقييور” معناسنده اولديغندن، ياغموره “رحمت” نامى ويريلمشدر. Nurdan Katreler “Rahmet, tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i Rabbaniyeden akıyor” manasında olduğundan, yağmura “rahmet” namı verilmiştir. Şuâlar, s. 131

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