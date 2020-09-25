Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حدسز أفعالِ ربّانيه‌نڭ حدسز جلوه‌لرى و تصرّفلرى، إتّفاقله بر تك واحدِ أحد، بر ذاتِ ذو الجلالڭ وحدتنه شهادت ايدر. Nurdan Katreler Hadsiz ef’al-i Rabbaniyenin hadsiz cilveleri ve tasarrufları, ittifakla bir tek Vâhid-i Ehad bir Zat-ı Zülcelâl’in vahdetine şehadet eder. Şuâlar, s. 181

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