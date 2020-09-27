Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قانده‌كى بياض و قيرمزى كريواتڭ دوراننه و جرياننه قدر، كلّى اولسون جزئى اولسون هر بر شيده حكمتلى و دقّتلى بر إنتظام وار. Nurdan Katreler Kandaki beyaz ve kırmızı küreyvatın devranına ve cereyanına kadar, küllî olsun cüz’î olsun, her bir şeyde hikmetli ve dikkatli bir intizam var. Şuâlar, s. 187

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