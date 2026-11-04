Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şu da muhakkaktır ki, kıyamet günü mutlaka gelecektir, onda hiçbir şüphe yoktur; ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. Hac Sûresi: 7 HADİS: Hz. Peygamber gözünü göğe çevirdiğinde şöyle dua ederdi: “Ey kalpleri çekip çeviren Allah’ım! Kalbimi kulluğunun üzerinde sâbit tut.” Camiü’s-Sağir, No: 3141

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