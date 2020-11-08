Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقيقتِ حشريه‌نڭ تحقّقى و وقوعى، إنسانيتڭ علوى حقيقتى و كلّى حاجتى درجه‌سنده قطعيدر. Nurdan Katreler Hakikat-i haşriyenin tahakkuku ve vukuu, insaniyetin ulvî hakikati ve küllî hâceti derecesinde kat’îdir. Şuâlar, s. 208

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