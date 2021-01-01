Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر لسان، گوز و قولاق گبى أعضالرڭ ايتدكلرى خالص شكرلر و خصوصى عبادتلرڭ مكافاتلرى اوعضولره مخصوص جسمانى لذّتلر ايله ويريله‌جكدر. Nurdan Katreler Lisan, göz ve kulak gibi azaların ettikleri hâlis şükürler ve hususî ibadetlerin mükâfatları o uzuvlara mahsus cismanî lezzetler ile verilecektir. Şuâlar, s. 201

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