Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمانڭ ماهيتى أگر تجسّم ايتسه، لذّتلريله بر جنّتِ خصوصيه شكلنه گيره‌بيلير. Nurdan Katreler İmanın mahiyeti eğer tecessüm etse, lezzetleriyle bir Cennet-i hususiye şekline girebilir. Şuâlar, s. 203

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