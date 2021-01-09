Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شى بر جهتده ضدّيله بيلينه‌بيلير و بر تك حقيقتى، سنبل ويروب چوق حقيقتلر اولور. Nurdan Katreler Her şey bir cihette zıddıyla bilinebilir ve bir tek hakikati, sümbül verip çok hakikatler olur. Şuâlar, s. 204

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