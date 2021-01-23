Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمانڭ آلتى ركنى بربرلرندن آيريلمالرى ممكن دگلدر. هر بريسى، عمومنى إثبات ايدر، ايستر، إقتضا ايدر. Nurdan Katreler İmanın altı rüknü birbirlerinden ayrılmaları mümkün değildir. Her birisi, umumunu ispat eder, ister, iktiza eder. Şuâlar, s. 212

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