Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ظاهرى سببلر، گوزللكلرى گورونمه‌ين و بيلينمه‌ين شيلرده قدرتِ ربّانيه‌يى قصوردن، ظلمدن محافظه ايدوب تقديس و تسبيحِ إلٰهيده برر وسيله‌درلر. Nurdan Katreler Zâhirî sebepler, güzellikleri görünmeyen ve bilinmeyen şeylerde kudret-i Rabbaniyeyi kusurdan, zulümden muhafaza edip, takdis ve tesbih-i İlâhîde birer vesiledirler. Şuâlar, s. 230

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