Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گويا كائنات، گُل چيچگنڭ ياپراقلرى و مصر سنبلنڭ گوملكلرى گبى بربرى ايچنده صاريلى، يوز بيڭلر آيرى آيرى، چشيد چشيد سفره‌لردر. Nurdan Katreler Güya kâinat, gül çiçeğinin yaprakları ve mısır sümbülünün gömlekleri gibi birbiri içinde sarılı, yüz binler ayrı ayrı, çeşit çeşit sofralardır. Şuâlar, s. 532

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