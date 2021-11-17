Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادّيونلر طرفندن تصادفى و إنتظامسز تلقّى ايديلن حركاتِ ذرّات، غايت حكمتلى و او ذرّه‌لر منتظم وظيفه‌لرله وظيفه‌داردر. Nurdan Katreler Maddiyyunlar tarafından tesadüfî ve intizamsız telâkki edilen harekât-ı zerrat, gayet hikmetli ve o zerreler muntazam vazifelerle vazifedardır. Şuâlar, s. 627

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