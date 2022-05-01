Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان و إنسانڭ حياتى، حياتِ اُخرويه‌نڭ خارقه و غيرِ متناهى ثمره‌لرى ايچون بر فدانلق ويا بر چكردكدر. Nurdan Katreler İnsan ve insanın hayatı, hayat-ı uhreviyenin harika ve gayr-i mütenâhî semereleri için bir fidanlık veya bir çekirdektir. Mesnevî-i Nuriye, s. 91

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