Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دنيانڭ لذّتلرى، ذوقلرى و زينتلرى، خالقمزى، مالكمزى و مولامزى بيلمديگمز تقديرده جنّت اولسه بيله جهنّمدر. Nurdan Katreler Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve ziynetleri Hâlık’ımızı, Mâlik’imizi ve Mevlâ’mızı bilmediğimiz takdirde, cennet olsa bile cehennemdir. Mesnevî-i Nuriye, s. 92

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