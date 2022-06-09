Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شمسڭ طلوع و غروبى معيّن و مقدّر اولديغى گبى، إنسانڭ ده بو دنياده طلوع و غروبى و سائر مقدّراتى قلمِ قدر ايله جبهه‌سنده يازيليدر. Nurdan Katreler Şemsin tulû ve gurubu muayyen ve mukadder olduğu gibi, insanın da bu dünyada tulû ve gurubu ve sair mukadderatı kalem-i kader ile cephesinde yazılıdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 108

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