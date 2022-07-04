Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شى قدر ايله تقدير ايديلمشدر. قسمتنه راضى اول كه، راحت ايده‌سڭ. Nurdan Katreler Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki, rahat edesin. Mesnevî-i Nuriye, s. 115

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