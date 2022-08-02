Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ آيتلرى بربرينى تفسير ايتديگى گبى، بو كتابِ عالمڭ ده بر قسمى ديگر بر قسمنى ايضاح ايدييور. Nurdan Katreler Kur’ân’ın ayetleri birbirini tefsir ettiği gibi, bu kitab-ı âlemin de bir kısmı diğer bir kısmını izah ediyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 124

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