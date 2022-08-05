Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذيحيات، أسماءِ حسنىنڭ تجلّياتنه مظهريتله، خالقى أوصافِ كماليه ايله توصيف و لسانِ حليله حمد ايتمش اولويور. Nurdan Katreler Zîhayat, Esma-i Hüsnanın tecelliyatına mazhariyetle, Hâlık’ı evsaf-ı kemaliye ile tavsif ve lisan-ı haliyle hamd etmiş oluyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 125

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