Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اونلرڭ (منافقلرڭ)، نفاقله، قلبلرى فساده اوغرامشدر. شبهه‌سز فاسد اولان بر قلب، غرورلى اولور و إفساداته مَيل ايدر. Nurdan Katreler Onların (münafıkların), nifakla, kalpleri fesada uğramıştır. Şüphesiz fâsid olan bir kalp, gururlu olur ve ifsadata meyleder. İşaratü'l-İcaz, s. 117

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