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10 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Nurdan Katreler

10 Aralık 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

هيئتِ إجتماعيه‌نڭ كمالنه و ترقّيسنه ايلك و أڭ برنجى باصامقلر اخوّت ايله محبّتدر.

Nurdan Katreler

Hey’et-i içtimaiyenin kemaline ve terakkisine ilk ve en birinci basamaklar uhuvvet ile muhabbettir.

İşaratü'l-İcaz, s. 167

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