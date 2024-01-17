Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دولت بر شخصِ معنويدر؛ چوجق گبى، تشكّلى، بيومسى تدريجيدر. Nurdan Katreler Devlet bir şahs-ı manevîdir; çocuk gibi, teşekkülü, büyümesi tedricîdir. İşaratü'l-İcaz, s. 193

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