17 Ocak 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
دولت بر شخصِ معنويدر؛ چوجق گبى، تشكّلى، بيومسى تدريجيدر.
Nurdan Katreler
Devlet bir şahs-ı manevîdir; çocuk gibi, teşekkülü, büyümesi tedricîdir.
İşaratü'l-İcaz, s. 193
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