Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بلغا، بيوك بر ئولچوده اينجه حقيقتلرى تصوّر و طاغنيق معنالرى تصوير و إفاده ايچون إستعاره و تشبيهلره مراجعت ايدييورلر. Nurdan Katreler Büleğa, büyük bir ölçüde ince hakikatleri tasavvur ve dağınık manaları tasvir ve ifade için istiare ve teşbihlere müracaat ediyorlar. İşaratü'l-İcaz, s.201

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