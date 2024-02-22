Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان أبد ايچون ياراديلمشدر. اونڭ حقيقى لذّتلرى آنجق معرفت اللّٰه، محبّت اللّٰه، علم گبى امورِ أبديه‌ده‌در. Nurdan Katreler İnsan ebed için yaratılmıştır. Onun hakikî lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umûr-u ebediyededir. İşaratü'l-İcaz, s. 233

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