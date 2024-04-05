Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ كريم، أنبيانڭ قصّه و حكايه‌لريله ترقّياتڭ أساسلرينه، تمللرينه پارمقله إشارت ايده‌ر. Nurdan Katreler Kur’ân-ı Kerîm, enbiyanın kıssa ve hikâyeleriyle terakkiyatın esaslarına, temellerine parmakla işaret eder. İşaratü'l-İcaz, s. 297

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