Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شخصى دكّانمى قطعيًا قپامشم. بڭا او مقدّس دكّانڭ [قرآنِ] خدمتكارلغى يتر. مفلس بر خدمتكار اولسه‌م داها خوشمه گيدييور. Nurdan Katreler Şahsî dükkânımı kat’iyen kapamışım. Bana o mukaddes dükkânın [Kur’ân] hizmetkârlığı yeter. Müflis bir hizmetkâr olsam daha hoşuma gidiyor. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 308

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