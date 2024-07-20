Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نه وقت نفسمى قورتارمق، يالڭز آخرتمى دوشونمك فكرى بڭا غلبه ايتدى، خدمتِ قرآنيه‌ده موقّت فتور گلدى؛ عكسِ مقصدمله طوقات ييدم. Nurdan Katreler Ne vakit nefsimi kurtarmak, yalnız ahiretimi düşünmek fikri bana galebe etti, hizmet-i Kur’âniyede muvakkat fütur geldi; aksi maksadımla tokat yedim. Bediüzzaman, Barla Lahikası, YAN-2022, s. 433

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