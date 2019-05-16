"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Beyler! Dilinize lütfen hâkim olun!

M. Latif SALİHOĞLU
16 Mayıs 2019, Perşembe
Hani “Kişinin çektiği dili belâsıdır” derler ya... Hakikaten çok doğru ve gayet yerinde bir söz.

Bu söz ile verilmek istenen mesaja herkesin dikkat ve hassasiyet göstermesi lâzım. Zira, Yunus’un da dediği gibi:

Söz ola kese savaşı; söz ola kestire başı.

Söz ola ağılı aşı; bal ile yağ ede bir söz.

Evet, sözün etkisi, yapmada olduğu gibi yıkmada da fevkalâde büyük ve önemli. Onun için herkesin diline hâkim olması lâzım. Evet, lâzım ama, ülkeyi-milleti idare etmeye namzet olan veya o makamda bulunanlar, bu noktaya şüphesiz daha fazla dikkat ederek konuşmalı. Aksi halde, “baltayı taşa vurmak”la kalmaz, dizini, ayağını da sakat etme riski ile karşı karşıya kalır.

Başkasına ve bilhassa geniş kitlelere verecekleri zarar da cabası...

* * *

Seçim dönemleri, bizde  ne yazık ki “gerilim zamanları” olmaya başladı.

Ortam, eskiden de geriliyordu. Taraflar arasında sataşmalar, çekişmeler yaşanıyordu. Ama, bütün bunlar ağırlıklı olarak “Ben daha iyisini bulurum. Ben daha güzelini yaparım. Ben satarım; Hayır sattırmam” gibisinden bir tür yarışma veya tartışması havasında cereyan ediyordu.

Son yıllarda ise, atışmaların boyutu sınırları zorlamakla kalmadı; yer yer sınırı yakıyor, yıkıyor, harap edip geçiyor.

Meselâ, birileri çıkıp rakip-muhalif tarafa hain, düşman, terörist damgasını vurmaya veya Rumluk, Yunanlılık imâsında bulunarak, kendince “çürük-bozuk-şüpheli” bir bağlantı kurmaya çalışıyor.

Siyasî rakibini veya muhalifini bu tarz metotlarla çürütmeye çalışmak, gerçekte çürümüşlüğün, koşuşmuşluğun çok fenâ bir göstergesidir. Nitekim, millet de bunu artık bu şekilde telâkki ederek ciddiye almıyor, itibar göstermiyor.

Bununla beraber, seviyeyi çok daha aşağılara düşürmeye çalışan mebzûl miktarda fanatik, bağnaz, tarafgir, kraldan çok kralcı militan, tetikçi, trol ve troliçeler var. 

Tepedekilerin sert  ve kırıcı çıkışları, ajite edici söz ve davranışları, aşağı tabakalara indikçe, maalesef büsbütün irtifa kaybederek en “aşağılık” bir seviyeye kadar inebiliyor, düşebiliyor, yuvarlanıp gidebiliyor.

İşte, baştakilerin, bu tehlikeli durumu da nazar-ı itibara alarak konuşmalarını daha bir diikkat ve hassasiyet içinde yapmalarında büyük fayda var, maslahat var. 

Aksi halde, zamanla ortalıkta öyle bir moloz yığını birikir ki, kendileri için de ciddî tehlike arz etmeye başlar. Dikkat etmezlerse, herhangi bir sarsıntıda kendileri de aynı yığıntının dehlizlerine düşebilir veya altında kalabilirler. Kısaca, zirvede iken, âniden düşüp dibe doğru yuvarlanabilirler. Bizden hatırlatması.

***

GÜNÜN TARİHİ 16 Mayıs 1919

İzmir’de şânlı direniş

Bir önceki yazıda kısaca bahsettik: Büyük ve stratejik şehirler arasında, ilk fiilî işgal hareketi İzmir'de başladı. Buna rıza göstermeyen vatanperver insanımızı ilk direniş çabası ve işgali protesto mitingleri de, yine bu işgal vesilesiyle yoğunluk kazandı.

İşte, o şanlı direniş ve protesto hareketlerini organize eden teşekküllerden biri Redd-i İlhak Cephesidir.

Bu heyet, İzmir'in işgal edildiği günlerde (15-16 Mayıs 1919), ülkenin hemen her tarafına telgraf göndererek şu çağrıda bulundu: "İşgal başladı. İzmir ve civarındaki yerler ayakta ve heyecanını muhafaza etmekte. Sizler de vatanın müdafaasına hazırlanın."

Bu tarz telgraflar, başta Ege Bölgesi ve İstanbul ahalisini elektriklendirip adeta galeyana getirdi. Muğla'da, Aydın'da, Manisa'da, Balıkesir'de, Denizli'de, Tavas'ta, Bayramiç'te, Seydişehir'de, Erzurum'da ve daha birçok yerde büyük mitingler ve işgali protesto mitingleri düzenlendi. En büyük miting ise, İstanbul Sultanahmet Meydanında gerçekleştirildi.

Okunma Sayısı: 1048
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Latif Salihoğlu

    16.5.2019 11:44:24

    Muhterem Abdulkadir Ceylan, Söylediğiniz doğrudur. O günlerin Osmanlıca gazeteleri, bilâhare Latinceye çevrilerek basıldı. Biz de oradan alarak iktibas ediyoruz. Tebrik ve duâ ile.

  • Abdulkadir Ceylan

    16.5.2019 00:46:36

    Abi gazete yazıları latin alfabesiyle yazılmış. İzmir in işgali sırasında latin alfabeside kullanılıyormuydu.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Büyükçekmece Belediye Başkanı: Türk belediyeciliği iflas etmiştir

2019 yılı yaş çay alım fiyatı 2 lira 90 kuruş

Finlandiya'da camiye el bombası atan saldırgan aranıyor

"S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek bizim kontrolümüzde olacak"

Ordu'da heyelan: 61 bina ve 80 konut tahliye edildi

Moody's "Kurumların aşınması dış kırılganlık Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı"

Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile helal ürün üretmeye çalışacağız

Türkiye'de işinden memnun olan gençlerin sayısı azalıyor

Yeni askerlik sistemindeki detaylar

Hafta sonuna kadar çöl tozu etkisi devam edecek

'57 milyon erişkin nüfusumuzdan 17 milyonu obezite hastası'

'Dörtlü Final' heyecanı yarın başlıyor

Abdulkadir Nişancı hala bulunamadı

Ordu'daki o evler yıkıldı

"İslamofobik söylemlere karşı uyanık olmalıyız"

'İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum'

Almanya'daki ilk Türkiye merkezli üniversite oldu

''Filistinlilerin hakkını savunmak için buradayız''

Venezuela hükümeti ve muhalefeti görüştü mü?

En Çok Okunanlar

📷
Genel

Tefekkür Penceresi
Cevher İLHAN

“Örtülü OHAL rejimi”
Kâzım GÜLEÇYÜZ

AKP hiç bu kadar...
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Beyler! Dilinize lütfen hâkim olun!
Genel

Nur sevdalılarını bekliyoruz
Ahmet BATTAL

Siyasetin finansmanı ve kayıt dışılık
Ali FERŞADOĞLU

Adalet gününden korkalım
Genel

WhatsApp yetkilileri uyarıldı
Faruk ÇAKIR

Bu futbolcu alkışlanır

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.