"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2023 SALI - YIL: 54

Demokrasinin yeniden dirilişi

M. Latif SALİHOĞLU
21 Mart 2023, Salı
Bugün günlerden Nevrûz. Baharın gelişini haber veren, mahlukatın dirilişini müjdeleyen günün adı. Hayat dolu bir gün olarak milletlerin kültüründe önemli bir yer edinmiş ve derin izler bırakmış.

Demokratik bir seçime hazırlanan ülkemiz için de inşallah hayırlara, feyizlere, bereketlere vesile olup yeni bir dirilişe başlangıç teşkil eder, Nevrûz.

*

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler, demokrasi tarihimizin en farklı seçimi sûretine büründü. Dolayısıyla, demokrasimiz açısından adeta bir milât teşkil edecek gibi görünüyor. Aynen, bundan 73 sene önce olduğu gibi.

Evet, 14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimler, millete ve memlekete mühim ölçüde teneffüs ettirdi. Demokrasi nimetinin kıymeti derk edildi. Hürriyet ve adâletin tadına varıldı. Memleket iktisadî yönden de kalkınmaya başladı. Türkiye baştan başa adeta şantiye alanına çevrildi: Ana yollar, köprüler, fabrikalar, barajlar ve sair istihdam alanları; keza, yatırımcıya, sanayiciye, köylüye-çiftçiye destek paketleri…

Bunlar arasında, şüphesiz en önemli olanı, demokratik idare sayesinde herkesin birinci sınıf vatandaş yerine konulması idi. Daha evvelden bu derece bir hürriyet, serbestiyet yoktu. Bilhassa taşradaki insanlarımız ve köylü vatandaşlara yapılan muamele son derece haysiyet kırıcıydı. Köylerde ve kasabalarda sefil hayat hükümfermâ idi. 1950’deki “Beyaz İhtilâl”den sonra, milletin ve memleketin mukadderatı değişti. Türkiye, medeni ülkelerle yarışabilecek bir parkura girmiş oldu.

*

Ülkenin şimdiki idaresi de, ne yazık ki 1950 öncesini andıran görüntüler veriyor ve o zamana benzer icraatlerde bulunuyor.

Geçim noktasında sefalete düşen vatandaşların dayanılmaz sıkıntısı bir yana, bilhassa hürriyet, adalet, demokrasi ve insan temel hakları noktasında hayli geriye gittimiz aşikâr. Hayali değil, bu sıkıntıları yıllardır bizzat kendimiz de yaşıyoruz. Söz konusu sıkıntıları inkâr etmekle, yahut yoktur demekle yok olmuyor, maalesef.

Öte yandan, keyfi muamele hadden aşmış durumda. Üç yıldır basın ilân hakkımızın gasb edildiğini bilmeyen, duymayan kalmadı. Basın kartı, hizmet pasaportu meselesi yine aynı.

Peki, bizim suçumuz ne? Bırakın sâbıka kaydımız, bir menfi harekete dair herhangi bir mahkememiz bile yok. Demek ki, problem bizde değil, bizi fikren ve siyaseten emrine râm edemeyen yöneticilerde. Bizi de diğer bazı kişi ve gruplar gibi satın almak ve akabinde bize meddahlık yaptırmak istiyor. İstediğini yaptıramayınca da, demokrasi dışı, hak-hukuk dışı yollara başvuruyorlar.

*

Bizim gibi, yıllardır mağduriyet çeken daha nice vatandaş var. Hakların iadesi için, mağduriyetlerin telâfi edilebilmesi için, hürriyet ve demokraside bir şahlanışa ihtiyaç var. Öyle anlaşılıyor ki, o şahlanışın vakt-i merhûnu pek yaklaşmış durumda.

Nevruz haftasına girdiğimiz şu günlerde, seçim tarihine iki aydan az bir zaman kaldı. Arzî zelzele gibi, siyaset âleminde de bazı sarsıntıların yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Gerilim artmış, sancı şiddetlenmiş görünüyor. Temenni edelim ki, vatan ve milletin mukadderatı için, Allah hayırlı doğumlar, güzel başlangıçlar ve demokrasinin inkişâfında yeni dirilişler nasip eylesin.

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KHK’lıları iade edeceğiz

    Her sandıkta en az iki kişi

    Sahur, vaktinde ve atlanmadan yapılmalı

    Sosyal medya bağımlılığı ruh sağlığını bozuyor

    Sıcaklıklar artacak

    Öyle bir sistem kuralım ki bir daha kriz olmasın

    Çok büyük farkla seçimi alacağız

    Kuzey Kore, nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenledi

    Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücü 6 gündür aranıyor

    Irak işgalinin üzerinden 20 yıl geçti - ABD’de başkana verilen savaş yetkisinin kaldırılması gündemde

    Ramazan pidesi 10 lira olacak - İmamoğlu: Halk Ekmek’te 5 lira olacak

    Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı

    YSK'den 'Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi' genelgesi

    İskenderun'da yükselen deniz suyu normale döndü

    Fransa'da gözaltı sayısı 500'ü geçti

    Şanlıurfa merkezde eğitime 1 gün ara verildi

    Savaş sonrası gibi

    Kaç kişi öldü?

    Ramazan sevincine az kaldı

    Hiçbir sorumluluğumuz yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara ve İstanbul programları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    KHK’lıları iade edeceğiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasinin yeniden dirilişi
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda tesbihat ne zaman başladı?
    Ali FERŞADOĞLU

    İfsat komiteleri “tevbekâr” mı oldu?
    Faruk ÇAKIR

    Ranta ve modaya göre mi?
    📷
    Genel

    10 maddelik beyanname TBMM’de yeniden asılmalı
    Ayşe Küçük

    Mekânın etkisi
    Muhammet ÖRTLEK

    Karadeniz’de İHA krizi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.