"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Seçimlerde “yarış” olur, “savaş” değil

M. Latif SALİHOĞLU
03 Şubat 2023, Cuma
Demokratik rejimlerde “olmazsa olmaz” şartlardan biri de hiç şüphesiz belli aralıklarla yapılan seçimlerdir.

Seçimler ise, rakipler için yarış zeminidir. Centilmence yapılması gereken bu yarışı savaş havasına sokmamalı. Aksi hâlde, son derece sakıncalı durumlara sebebiyet verir. En başta hukuk ve demokrasi zarar görür.

Evet, “seçim yarışı”nı tutup “seçim savaşı”na çevirenlerin hukuk ve demokrasiye olan bağlılıkları sorunludur, şüpheli ve şaibelidir. Zira, savaş hukuku ve ahlâkı başkadır, seçim hukuku ve âdâbı başkadır.

Dolayısıyla, herkesin bu savaş ile yarış farkını bilerek hareket etmesi lazım, hatta elzemdir. Aksi halde, kim olursa olsun, tevessül ettiği usûlsüzlüklerin geri tepen enkazı altında kalır, ezilmekten kurtulamaz olur.

*

Halihazırda devletin başında bulunan, ülke yönetiminde hükmünü icra eden “lider odaklı” bir siyaset vardır. Bu tarz-ı siyaset, kendi mantığı içinde bir çaba sergiliyor, bir gayret gösteriyor. Özetle, hemen her konuda kendince bir strateji geliştiriyor.

Haliyle, herkesin bu siyasete fikren karşı olma, karşı gelme hakkı vardır. Vardır var olmasına, lâkin seçim yarışını savaş havasına sokma eğilinde olan iktidar cenahı, rakiplerin ve muhaliflerin hemen tamamını hainlikle, terör yandaşlığıyla, yahut düşmanla bir olmakla itham etmekten hiç geri durmuyor. Ama, buna rağmen, yine de hukuk ve demokrasi çerçevesinde karşı gelme, muhalefet etme hakkını sonuna kadar kullanmak gerek. 

Şu da var ki, sadece “karşı gelme hakkı” ile yetinilmemeli, sırf bununla iktifa edilmemeli. Öncelikle ve özellikle yeni fikirler serd etmeli, doğru, tutarlı, isabetli alternatifler geliştirmeli. Asıl haklılık, ancak bu sûretle ortaya çıkar. Yoksa, bir çoklarının yaptığı gibi sadece “Karşıyım karşı” nakaratı veya teranesiyle topluma hayır getirecek, fayda verecek siyasî reçeteler üretmek mümkün olmuyor, olamıyor. Nitekim, uzun süre de olmadı. Şimdi ise, durum nisbeten değişmeye başladı. İşte, Millet İttifakının ortaya koymuş olduğu o hacimli “Mutabakat Metni” bu açıdan da büyük önem taşıyor.

*

Demek ki, siyaseten orijinal fikirler serd etmek, iktidar siyasetine karşı alternatif geliştirmek pek âlâ mümkün. Mümkün olduğu içindir ki, geniş bir kitlenin ilgisini çekiyor, üzerinde ciddiyetler değerlendirmeler yapılıyor. 

Yine de buna karşı çıkıp “Hayır, alternatif yok, mümkün değil” diyenlerin, bize göre hürriyet ve demokrasiye olan inançları arızalı, bağlılıkları problemlidir.

Arızanın büyüğünü hariçte-dışarıda değil, içeride arayıp bulunmalı ve ehil kimselerin marifetiyle sağlıklı bir tamirat cihetine gidilmeli. Unutmamalı ki, bünyeye fıtrata uygun bir cereyan verildiği takdirde, kast ettiğimiz o alternatif misyon canlanacak, şâhlanacak ve yeniden ihya olup siyaset zemininde hak ettiği mevkiye yükselecektir.

*

Evvel-âhir tavsiyemiz şudur ki: Siyasetle meşgul olanlar, siyasetin kaidesine göre hareket etsin. Hareket ve faaliyetini başka sahalara kaydırmasın. Hele hele sanki amansız bir düşman kuvvetiyle karşı karşıya gelinmiş gibi bir havaya girmesin. Yarışın savaşa çevrilmesine hem çalışmasın, hem böylesi bir gayretkeşliğine prim vermesin ve buna asla razı olmasın. Nihayet, düşman gözüyle baktığı rakipleri için tertiplenen bilumum engel ve tuzaklarla yarın kendisinin karşı karşıya geleceğini hiç hatırdan çıkarmasın.

Temenni edelim ki, şimdiden başlatılan seçim kampanyası tam bir centilmenlikle heyecanlı bir yarış havası içinde sündürülsün ve tamamına erdirilsin.

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 102'ye yükseldi

    Uluslararası Af Örgütü: İsrail, insanlığa karşı suç işliyor - Caniler adaletten kaçıyor

    500-600 yıllık Kur'an-ı Kerim cüzleri korumaya alındı

    Müslüman karşıtı nefretle ortak mücadele şart

    Fenerbahçe, Adana'dan 1 puanla döndü

    EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

    İETT otobüsü durakta bekleyen yolculara çarptı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    9 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı içeren eylem izni iptal edildi

    Stoltenberg: Çin ders çıkarıyor

    İmran Han'ın müttefiki gözaltına alındı

    Netice gerçekten ortada

    Başörtüsüne destek vererek önyargıları kıralım

    Uygun fiyatla et satışına yoğun ilgi

    Kuraklık salgın gibi ilerliyor - 50 yılda dünyadaki sulak alanların yüzde 35’i yok oldu

    EYT görüşmeleri protestoyla başladı

    Ocak’ta dış ticaret açığı rekor kırdı

    Doğu kar altında

    Gram altın uçtu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “OHAL-KHK mağduriyetleri bitecek”
    İbrahim ERSOYLU

    Din adına siyasetin ağır bedeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimlerde “yarış” olur, “savaş” değil
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u selâsede dualar makbuldür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Gerçekten Allah’a tevekkül ediyor muyuz?
    Genel

    Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 102'ye yükseldi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Altılı takrir
    Cevher İLHAN

    İfade hürriyeti mutabakatı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.