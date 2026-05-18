"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

44 yıllık çalışma arkadaşım

M. Latif SALİHOĞLU
18 Mayıs 2026, Pazartesi
Bugünlerde ölümü çokça zikrediyoruz. Hemen her gün gelen vefat haberleriyle sarsılıyoruz.

Üzerimizde çok emeği bulunan Batman’ın ulu çınarı Hacı Mirza Demir Ağabeyin cenaze merasiminin yapıldığı aynı günün akşamı, 44 yıllık (1982’den beri) çalışma arkadaşımız Abdullah Erakçıkbaş’ın ânî vefat haberiyle sarsıldık. 

Cuma günü akşam saatlerinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Mesai arkadaşlarımızın ve umum camiamızın başı sağolsun. Allah yakınlarına, sevenlerine, aile efradına cemîl sabırlar ihsan etsin.

«

Şubat 1960 doğumlu olan Abdullah Bey, Yeni Asya ailesine dahil olduktan sonra, o da bizim gibi müessesenin hemen her ünitesinde çalıştı: Dergi, kitap, gazete…

Diyebilirim ki, çalışmayı en çok seven arkadaşlarımızdan biriydi. Halimdi, selimdi, uyumlu bir mizaca sahipti. Tartışmayı, münakaşa etmeyi hiç sevmezdi. Çekişmelerden-didişmelerden hep uzak durmaya dikkat ederdi. 

Ama, mesele iş yapmaya, hizmet üretmeye geldi mi, Abdullah Bey bütün kuvvetiyle kendini işe verir, verilen vazifeyi, yahut istenen çalışmayı en güzel şekilde ortaya koymaya gayret ederdi.

«

Kendisi ile iş ve mesai arkadaşı olduğumuz gibi, aynı zamanda unutulmaz hatıralarla yüklü yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimiz de oldu. 2013 senesinde, vaki davet üzere İstanbul’dan birlikte Avusturya’ya gittik. Viyana merkezinde hizmete giren Nur dershanesinin açılışına iştirak ettik. Birlikte bir dizi programa iştirak ettik. Orada gayet nurlu, feyizli vakitler geçirdik.

Aynı senenin Ağustos ayında ise, bu kez birlikte Kargı Yaylası programına katıldık. İstanbul’dan hareketle, bir minibüsle önce Tosya’ya gittik. Baba ocağına misafir olduk. Ertesi gün, yine aynı vasıta ile yayla yolunu tuttuk. Yol üstünde mezarı bulunan rahmetli Şaban Döğen Hocanın ruhuna dualar okuduk, Fatihalar gönderdik. 

Zorlu parkurlardan geçtikten sonra sonra, nihayet Kargı Yaylasına vardık. Bizden istenen sunumları yaptık ve orada da yine unutulmaz hatıralar yaşadık.

Bir başka müşterek ve dayanışma halindeki çalışmamız “Yeni Tanzim Külliyat” kampanyası ile ilgili oldu. 2020’de ikimiz de bu kampanya gönüllü olarak katıldık. Her bakımdan birbirimize destek verdik ve nihayet Türkiye rekorunu kırdık. Her birimiz 250’den fazla külliyatın takım halinde okuyucuya ulaşmasına lillahilhamd muvaffak olduk.

«

Evet, 1982’den bu yana Yeni Asya ailesinin farklı ünitelerinde birlikte çalıştığımız Abdullah Beyin ânî vefatı hakikaten sarsıcı oldu. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağolsun. Yakınlarına ve aile efradına taziyelerimizi sunuyoruz. Allah onlara da sabr-ı cemîl versin ve dâr-ı âhirette cümlemizi Cennet-i Âlâsında buluştursun.

Okunma Sayısı: 367
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargıya güven gittikçe azalıyor

    Süper Lig'de 2025-2026 sezonu da sona erdi

    ABD’de gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı çarpıştı

    İsrail işkence ülkesi

    Diktatörlerle işler yanlış yönde yürür

    İktidar sokağa çıkamayacak halde

    Muğla- Fethiye'de çıkan yangın kontrol altına alındı

    Her iki kişiden biri borçlu

    BAE: Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında yangın çıktı

    İran'dan Trump'a: İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır

    İsrailli 5 üst düzey isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    DSÖ'den Kongo ve Uganda'daki Ebola salgını hakkında açıklama

    'Biraz yorulduysan, durmanın zamanı gelmiştir'

    O anları anlattı

    İçişleri Bakanı Çiftçi: Tekirdağ'da iki polisimiz şehit oldu

    Siyaset para kazanma mesleği olmamalı

    Bediüzzaman’ın cumhuriyetçiliğinin tarihî kaynakları

    Denizlerdeki ısınma korkutuyor

    2 Filistinli çocuğu İHA ile takip edip hedef aldılar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargıya güven gittikçe azalıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Süper Lig'de 2025-2026 sezonu da sona erdi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD’de gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı çarpıştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.