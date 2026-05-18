44 yıllık çalışma arkadaşım

Bugünlerde ölümü çokça zikrediyoruz. Hemen her gün gelen vefat haberleriyle sarsılıyoruz.

Üzerimizde çok emeği bulunan Batman’ın ulu çınarı Hacı Mirza Demir Ağabeyin cenaze merasiminin yapıldığı aynı günün akşamı, 44 yıllık (1982’den beri) çalışma arkadaşımız Abdullah Erakçıkbaş’ın ânî vefat haberiyle sarsıldık.

Cuma günü akşam saatlerinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Mesai arkadaşlarımızın ve umum camiamızın başı sağolsun. Allah yakınlarına, sevenlerine, aile efradına cemîl sabırlar ihsan etsin.

Şubat 1960 doğumlu olan Abdullah Bey, Yeni Asya ailesine dahil olduktan sonra, o da bizim gibi müessesenin hemen her ünitesinde çalıştı: Dergi, kitap, gazete…

Diyebilirim ki, çalışmayı en çok seven arkadaşlarımızdan biriydi. Halimdi, selimdi, uyumlu bir mizaca sahipti. Tartışmayı, münakaşa etmeyi hiç sevmezdi. Çekişmelerden-didişmelerden hep uzak durmaya dikkat ederdi.

Ama, mesele iş yapmaya, hizmet üretmeye geldi mi, Abdullah Bey bütün kuvvetiyle kendini işe verir, verilen vazifeyi, yahut istenen çalışmayı en güzel şekilde ortaya koymaya gayret ederdi.

Kendisi ile iş ve mesai arkadaşı olduğumuz gibi, aynı zamanda unutulmaz hatıralarla yüklü yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimiz de oldu. 2013 senesinde, vaki davet üzere İstanbul’dan birlikte Avusturya’ya gittik. Viyana merkezinde hizmete giren Nur dershanesinin açılışına iştirak ettik. Birlikte bir dizi programa iştirak ettik. Orada gayet nurlu, feyizli vakitler geçirdik.

Aynı senenin Ağustos ayında ise, bu kez birlikte Kargı Yaylası programına katıldık. İstanbul’dan hareketle, bir minibüsle önce Tosya’ya gittik. Baba ocağına misafir olduk. Ertesi gün, yine aynı vasıta ile yayla yolunu tuttuk. Yol üstünde mezarı bulunan rahmetli Şaban Döğen Hocanın ruhuna dualar okuduk, Fatihalar gönderdik.

Zorlu parkurlardan geçtikten sonra sonra, nihayet Kargı Yaylasına vardık. Bizden istenen sunumları yaptık ve orada da yine unutulmaz hatıralar yaşadık.

Bir başka müşterek ve dayanışma halindeki çalışmamız “Yeni Tanzim Külliyat” kampanyası ile ilgili oldu. 2020’de ikimiz de bu kampanya gönüllü olarak katıldık. Her bakımdan birbirimize destek verdik ve nihayet Türkiye rekorunu kırdık. Her birimiz 250’den fazla külliyatın takım halinde okuyucuya ulaşmasına lillahilhamd muvaffak olduk.

Evet, 1982’den bu yana Yeni Asya ailesinin farklı ünitelerinde birlikte çalıştığımız Abdullah Beyin ânî vefatı hakikaten sarsıcı oldu. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağolsun. Yakınlarına ve aile efradına taziyelerimizi sunuyoruz. Allah onlara da sabr-ı cemîl versin ve dâr-ı âhirette cümlemizi Cennet-i Âlâsında buluştursun.