"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Cuntaya monte edilen kafa

M. Latif SALİHOĞLU
06 Mayıs 2026, Çarşamba
GÜNÜN TARİHİ: 6 Mayıs 1960

27 Mayıs 1960’ta yapılan darbenin başında, ilk etapta Kor. Cemal Madanoğlu vardı. Ama, aynı gecenin karanlığında yapılan radikal bir değişiklikle, emekli Org. Cemal Gürsel, İzmir’den getirtilerek darbe cuntasının başına iğreti bir şekilde monte edildi.

Bakalım, öncesi ve sonrasıyla o gece neler yaşandı, neler…

«

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Cemal Gürsel, darbeden 21 gün önce, yani 6 Mayıs 1960’da ordu içinde alınan tuhaf bir kararla izne ayrıldı. 

Aynı gün Ankara'dan İzmir'e gönderilen Org. Gürsel'in izne ayrıldığı yönündeki bilgi, telsizle hemen anında askerî birimlere iletildi. 

Bu, alışılmış bir durum değildi. Belli ki, Ankara'da gizliden gizliye bir dolaplar çevriliyordu. Acaba işin iç yüzünde ne vardı? Bunu cuntanın dışında tutulan komuta kademesi dahi bilmiyordu.

«

Öte yandan, aynı tarihten sadece bir gün önce, yani 5 Mayıs günü "555K" şifresiyle, Kızılay Meydanı'nda büyük bir gösteri düzenlendi. İlk başta, gösterinin hedef-i maksadı gizli tutuldu. Hatta öyle ki, Başbakan Menderes’in kendisi de aynı mevkiye gelerek olup bitenleri merakla takibe başladı.

Toplantının sonlara doğru, iş tamamen çığırından çıktı ve atılan sloganlarla o şifreli toplantı hükümet aleyhtarı bir gösteriye dönüştürüldü.

«

Aslında, bütün bunlar gizliden gizliye yürütülen bir entrikanın parçalarıydı. Asıl hedef, darbe yapmak, demokrasinin canına okumak ve milletin helâl oylarıyla seçilen meşrû hükümeti iktidardan uzaklaştırmaktı.

Özetle, ordu içindeki bir cunta, gırtlağına kadar siyaset çamuruna batmış bir durumdaydı.

«

Gürsel Paşa'nın izne ayrılmasından tam üç hafta sonra, yani 27 Mayıs gecesi ordunun alt kademesindeki subayların (binbaşı, yarbay, albay…) tazyiki ile vahşiyane bir darbe yapıldı. Menderes'in başında bulunduğu Demokrat hükümet silâh zoruyla devrildi.

Darbecilerin başında, ilk safhada Korgeneral Cemal Madanoğlu bulunuyordu. Genelkurmay Başkanı Org. Erdelhun, devre dışı edilmiş ve bütün rütbeleri sökülmüş durumdaydı. İşte, çarpık olduğu kadar hiyerarşik sisteme de aykırı olan bu darbeden haberdar olan 3. Ordu Komutanı Org. Ragıp Gümüşpala, olup bitenlere ateş püskürdü. Darbenin başındaki komutanın Kor. olması halinde, kendisinin buna itaat etmeyeceğini ve başında bulunduğu ordu kuvvetiyle Erzurum'dan Ankara'ya doğru harekete geçeceğini duyurdu. Bu, cuntaya yönelik açık bir tehdit idi. Korku ve panik içinde sancılanan cuntacılar, bu yeni durum karşısında hemen “B plânı”nı devreye soktu. İzmir'de bulunan ve aslında artık emekliye ayrılmayı düşünen Org. Cemal Gürsel, darbeye taraftar olmamasına rağmen, 27 Mayıs gecesi askerî uçakla apar topar Ankara'ya getirtildi. Daha evvel böyle bir şeyi kabul etmemesine rağmen, darbe cuntasının başına geçmeye âdeta mecbur edildi. İdamlardan sonra da 4. Cumhurbaşkanı yapıldı. 

Ne var ki, Allah, ağız tadıyla o makamda görev yapmayı ona nasip etmedi. Aylarca komaya girdi ve iyileşme hali görülmediği için heyet raporuyla Cumhurbaşkanlığından düşürülmüş oldu.

Okunma Sayısı: 373
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk

    Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?

    İsrail borç batağında

    Hürmüz Boğazı düğümü: Dünyanın 100 günlük petrolü kaldı

    Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler

    Kölelikten işçiliğe ve sonrasına: Emeğin serüveni

    Hürmüz Boğazı'nda başlatılan "Özgürlük Projesi'ne" rağmen İran'la ateşkesin bitmediğini belirtti

    7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    6 Mayıs'tan itibaren geçici ateşkes ilan ettiler

    İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Hüseyin Oral yurda döndü

    Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

    Nevşehir'de yağış sonrası istinat duvarı çöktü

    ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiyi vurdu: 2 kişi öldü

    Enflasyonda büyük sıçrama

    Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik

    Patates çürüme riskiyle karşı karşıya

    Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk
    Genel

    Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?
    Genel

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi
    Genel

    Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler
    Genel

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak
    Genel

    İsrail borç batağında
    Genel

    Hürmüz Boğazı düğümü: Dünyanın 100 günlük petrolü kaldı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.