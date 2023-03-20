"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bediüzzaman anlaşıldı mı?

M. Said ZEKİ
20 Mart 2023, Pazartesi
Vefatının üzerinden 63 yıl geçti.

Allah demenin yasak olduğu dönemlerde, değil talebe olmak; Bediüzzaman’a selam vermek bile 6 ay hapse girmeyi göze almak demekti. Üç kişi toplanıp Risale-i Nurları mütalaa etse doğru karakola götürüldü.

Risalelerin telif, yazma, çoğaltma, muhafaza ve muhtaçlara ulaştırma, neşir ve hayata geçirme, şerh ve tanzim, akademik çalışmalar, insanlığa yaşayarak örnek olma gibi çeşitli safhaları var.

Tüm engellemelere rağmen Bediüzzaman, Nur Külliyatını tamamlamaya muvaffak oldu. Fedakâr saff-ı evvel talebeleri zorlukları aşarak hizmeti bu günlere taşıdılar. Allah hepsinden razı olsun.

***

“Bir gün rahmetli babama sormuştum ‘kaç defa karakola gittin, ifade verdin’ diye. Hiç unutmam; ‘belki yüz defa’ demişti. 5-6 yaşlarında olduğum günlerde, merhum babamın bazı kitapları naylona sarıp kuyuda sakladığını bilirim.

Bu günkü gibi tahsilli insanlar ne gezer... Çoğu esnaf, ilkokul okumuş veya okumamış insanlar. Bir lise talebesi derse gelince ‘Allah’a şükür artık bizim de lise talebemiz var’ diye seviniyorlar.. çok dinledim ‘dersaneye bir üniversite talebesi gelse hayranlıkla seyrederdik” diyorlardı.

O nesil ‘şeytan taşlamaktan tavaf etmeye’ fırsat bulamadı neredeyse. Fakat vazifelerini bihakkın yerine getirdiler.

O neslin belli konularda mazereti olabilir ama, şimdiki talebelerin mazereti yok.

NEFSİMİ SORGULU/YORUM!

Bugün her alanda ve ziyadesiyle yetişmiş eğitimli kadrolar var. İş adamları, teknik adamlar, akademisyenler, hukukçular, gazeteciler, aydınlar vs...

Şimdi kendi vicdanımıza soralım: Bediüzzaman’ın ‘Beni anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar’ tarzındaki sitemi bu gün mak’es buldu mu?

Çapını ve çağını aşan, evrensel düşünen entelektüeller yetiştirebildik mi?

Gayesi, fikirleri, davası tam anlaşıldı mı? Onu anlamayanlar veya anlamak istemeyenler kim/ler? Onu okumayanların anlaması, zaten mümkün değil. Peki; okuyanların ne kadarı anladı ve ne miktarını anladı?

HAKİKATİ İNCİTME...

‘İhlas ve Uhuvvet risalesini ezbere bilen ancak, kardeşiyle kavga eden’ hakikati anlamış sayılır mı? Yoksa sadece hakikatleri incitir mi?

Üstadın yüzyıl önceki hürriyet fikirlerini geliştirmek ve aşmak şöyle dursun; henüz onu anlamak ve yetişmekten uzağız maalesef.

Mesela ‘istibdat ne şekle girerse girsin, rast gelince sille vurabiliyor muyuz? ‘Riyaset-i şahsiyenin katiyyen aleyhinde’ miyiz, yoksa halife gibi mi görüyoruz? Soruları çoğaltmak mümkün, fakat...

Kapsamlı bir nefis muhasebesi, bir özeleştiri şart.

Ramazanınız hayırlara vesile olsun efendim.

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da gözaltı sayısı 500'ü geçti

    Şanlıurfa merkezde eğitime 1 gün ara verildi

    Savaş sonrası gibi

    Kaç kişi öldü?

    Ramazan sevincine az kaldı

    Hiçbir sorumluluğumuz yok

    Türkiye’de ise bir kuruş inmedi

    Akşener: Birinci turda kazanırız

    Gelir adaletsizliğini bitirmek lazım

    Fenerbahçe Antalya'dan 3 puanla döndü

    Kolombiya'da 210 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    50 bin 672 kamyon dolusu moloz taşıdı

    Beyin göçünü önlemeliyiz

    Kahramanmaraş - Göksun'da 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde 2 deprem

    Çadır mescitler kuruluyor

    375’ten fazla noktada iftar sofrası kurulacak

    Gram altın tüm zamanların zirvesinde

    Seçmen listeleri askıya çıkıyor

    IKBY: Süleymaniye'deki bir taraf, gizli ve gayriresmî bir şekilde SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık yaptı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Bunlar gazeteci değil; meddah, yalaka, dalkavuk…
    Genel

    Kaç kişi öldü?
    Genel

    Savaş sonrası gibi
    Şükrü BULUT

    Almanya Ramazan-ı Şerife hazır…
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız
    Süleyman KÖSMENE

    Müslüman kime denir?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Yeter söz milletindir”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Müspet örf ve geleneklerin terakkiye katkıları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.