"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Bir teselli ve nur arıyoruz

M. Said ZEKİ
19 Şubat 2024, Pazartesi
Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Cihanı sarsan hadiseler bizleri bir şekilde etkiliyor, üzüyor, acıtıyor, ağlatıyor. Teselliye çok ihtiyacımız var.

Her insan gibi Bediüzzaman da uzun ömründe, bir insanın başına gelebilecek her şeyi ya bizzat yaşamış ya da şahit olmuş. Harpler, katliamlar, meşakkatler, sürgünler, hapisler yaşamış.

Çektiği sıkıntılara karşı iman Kur’an hakikatlerinden teselli bulmuş. Bunları, benzer sıkıntıları yaşayabilecekler için yazmış, paylaşmış. Bu bahisleri dostlarla müzakere ederken tutulan notları, bizde kıymetli okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

‘KADERE İMAN EDEN, KEDERDEN EMİN OLUR...’

* Şimdi zemin yüzünde, ekser insanlar maddi ve manevi, kalben, ruhen ve fikren musibetlere giriftardır. Halbuki hadiseler de, insan da asla başıboş değil.

* En az sıkıntı çekenler, iman hakikatleriyle meşgul olanlardır. Çünkü kalp ve ruh ve akılları iman-ı tahkiki nurlarıyla, her hadisede rahmetin ve adaletin izini, özünü görürler. Şefkatlerini, Allah’ın şefkatinden fazla ileri sürmezler. ‘Mevla, neylerse güzel eyler’ derler.

* Geçmişe takılıp kalmamak lazım. Önceki musibetler bitmiş, gitmiş. Geriye hem dünyevi ve uhrevi faydaları kalmış. Yükünü gemiye bırak, üstüne otur, keyif ve ibretle seyret.

* Gelecek zaman ise, şimdilik gelmemiş ve onun elemi şimdilik yok. Tevehhüm ile yoktan elem almak rahmete ve kader-i ilahiyyeye itimadsızlıktır. Rahmete itimat et.

“SIĞINAK VE DOST MECLİSİ...”

* Zalimlerin dünyayı yarı açık cezaevine çevirdiği fırtınalı zamanlarda, hapishaneler bir nevi medrese-i Yusufiye, sığınak ve dost meclisi olmuş.

* Bu maddi ve manevi kışta öz kardeşlerden daha müşfik dostlarını ve mürşid gibi uhrevi kardeşleri görmek, nur gibi sirayet eden maneviyatlarından, ferahlarından tesellilerinden kuvvet almak musibetin şeklini değiştirir.

* Kader-i İlahi rızkımızı takdir etmiş. Adalet-i rahmet bizi toplattırmış. Çoluk çocuk Rezzak-ı Hakikilerine emanet edilmiş.

* Nurlardaki teselli mektuplarını ara-sıra birlikte mütâlâa ve merak edilen konuları müzakere etmek şifadır.

“ŞİKAYET YERİNE, ŞÜKÜR...”

* Musibette kendinden daha fazla musibetliye, nimette ise; kendinden daha noksan olanlara bakmak Kur’ani ve imani bir kaidedir. Depremzedelere, savaş ve zulüm altında olanlara bak, şikayetten vazgeç. Asla mücadeleyi bırakma. Sana düşen vazifeyi güzelce yap, Allah’ın işine karışma..

* Yüzde seksen adamdan daha rahatız. Şu an bizim yerinizde olmak isteyen belki milyonlarca insan var. Bizim şikayet ettiğimiz şeyler, bazılarının idealleri olabilir.

* Asıl musibet dine gelen musibettir. Maddi musibet ve zahmetler geçicidir. Sevaplı ve ehemmiyetsiz olduğunu düşünüp şükür ve sabırla karşılamak gerekir.

* Yüz sıkıntı olsa da; aldırmamalıyız. ‘İşlerin en hayırlısı, en zor ve sıkıntılı olanlardır’ hadisini düşünüp meşakkatlere ferahla gülebilmeliyiz.

* Madem dünya fânidir ve ömür kısadır. Hem madem dünyevî dostlar, rütbeler ve elemler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar insan, dünyada bir yolcu gibi yaşayıp âhiretini unutmayandır.

*Madem hakikat budur. ‘Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.’ (Âl-i İmrân- 173) deyip, O’nun rahmet, hikmet ve adaletine teslim ve tevekkülle şükretmeliyiz.

***

Sizleri Cenâb-ı Erhamürrahimînin birliğine ve rahmetine emanet ediyoruz efendim. Baki selamlar.

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Artık yeter, harekete geçin

    Yargıyla uğraşmasın, hukukun gereğine uysun

    Filistinli kızın acı sorusu

    Filistin atkısı ile mitinge alınmadı

    Çalışıyorum, geçinemiyorum

    Altın madenleri kapatılsın

    Erzincan'da kayıp işçilere 6 gündür ulaşılamadı

    Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

    Firavun zihniyeti

    Adalet Divanı tekrar uyardı

    İsrail, 158 BM çalışanını öldürdü

    Maden, hayvancılığı bitirdi

    O para 4.5 kg ete ancak yeter

    GAP barajları da tehlikede

    Tazminat talepleri komisyona havale

    İnsan bozması bir canavar daha: ''Gazze'deki 4 yaş üstü tüm Filistinliler, toplu cezalandırmayı hak ediyor''

    Pakistan'da seçimlerin ardından tansiyon yükseldi

    ''İsrail, UNRWA'yı yok etmek için geniş çaplı kampanya yürütüyor''

    “Biz yoksak doğalgaz yok”

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    AKP hükümetinin Gazze’deki çaresizliği…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dindar şahsiyetin kindar siyaseti -1
    Genel

    Yargıyla uğraşmasın, hukukun gereğine uysun
    Genel

    Filistinli kızın acı sorusu
    Risale-i Nur'dan

    Dokuz maddede hayatın gayesi
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanlı insan tarifine gelince...
    Ahmet BATTAL

    Burası Sisi’nin arazisi mi?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Fırsatçılara fırsat vermeyiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan kâinattan üstün olabilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.