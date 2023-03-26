Seçimlere iki aydan az bir zaman kalmışken bir yandan milletvekilliği müracaatları diğer yandan da cumhurbaşkanı adaylık süreci hızla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için resmi açıklama önce Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’ndan sonra da Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’dan gelirken ittifak protokolünü de ilk olarak Millet İttifakı teslim etti.

Meclis’te grubu bulunan partilerin çıkaracağı adayların ise 100 bin imza bulması gerekiyor. Aday olan Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Doğu Perinçek, için imzalar toplanmaya devam ediyor. Yarın (28 Mart) YSK Cumhurbaşkanı geçici aday listesini ilân edecek. 31 Mart Cuma günü de Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yayımlanacak.

YSK’nın Cuma günü vereceği karar, önümüzdeki dönem için çok önemli bir karar olacak. Bu kararı önemli kılan ise Erdoğan’ın üçüncü kez aday kabul edilip edilmeyeceği... 2014 ve 2018 tarihlerinde iki defa milletin oyuyla cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan üçüncü defa aday olabilecek mi, YSK buna karar verecek…

Anayasanın 101. Maddesinde, “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” derken, 116. maddesi “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir” hükmü yer alıyor. Ancak seçim kararını Meclis değil, Erdoğan aldı.

Muhalefet bu şartlarda Erdoğan’ın aday olamayacağını söylese de, iktidara göre “2017’de sistem sıfırlandı”, dolayısıyla 14 Mayıs Erdoğan’ın ikinci adaylığı…

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Hukuken bu mümkün değil… Türkiye’deki hukukçuların da kahir ekseriyetinin değerlendirmesi bu. Dolayısıyla bu, Anayasaya aykırıdır” derken, YSK’ya başvuruldu.

Şimdi gözler YSK’da olacak. Cuma günü hep beraber sonucu görmüş olacağız…

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BAKANLAR VE YARDIMCI VEKİLLİĞE ADAY

Seçim denilince hep cumhurbaşkanı adaylığı konuşuluyor ama milletvekilliği seçimi de en az onun kadar önemli. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilecekse 360 ile 400 milletvekili gerekli. Yoksa Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yani tek adam rejimi ile ülke başka bir seçime kadar devam edecek.

Partiler 9 Nisan’a kadar milletvekili listelerini teslim etmek durumunda. 19 Nisan’da milletvekili kesin aday listeleri ilân edilecek.

Bu noktada ilginç bir gelişme de yaşandı. Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay ve bütün bakanların milletvekili adayı olacağını açıkladı. Burada ilginç olan CHS’ye göre bakan olan kişinin milletvekilliği düşüyor. Anlaşılan o ki, ya şimdiki bakanlar bir daha bakan olmayacak ya da AKP iktidar olamayacağını gördü, şu anki bakanları milletvekili yapmaya karar verdi.

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ERDOĞAN KAÇINCI CUMHURBAŞKANI?

Şu anda Cumhurbaşkanı adayları için “13. Cumhurbaşkanı adayı” ifadesi kullanılıyor.

10 Ağustos 2014’teki seçimlerde ilk defa cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için Resmî Gazete’de yayımlanan YSK kararında Erdoğan’ın mazbatasına “12. Cumhurbaşkanı” yazılmıştı. 24 Haziran 2018’deki seçimde ikinci kez “seçildiği” için mazbatası “13. Cumhurbaşkanı” olarak düzenlenmiş ancak dönemin Meclis Başkanı’nın YSK’ya gönderdiği yazıdan sonra “13. Cumhurbaşkanı” ibaresi kaldırılmıştı.

11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise ve sistem de sıfırlanmışsa 13. Cumhurbaşkanı da Erdoğan olmuyor mu? Şu ana kadar da bu soruyu cevaplayan da olmadı.

Sistemin neresinden tutsanız elinizde kalıyor.